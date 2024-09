Forlì. Oggi viene eletto il nuovo Consiglio della Provincia. Sindaci e consiglieri votano dalle 8 alle 20

Oggi, dalle 8 alle 20, sono 436 i sindaci e i consiglieri dei 30 Comuni di Forlì e Cesena chiamati al voto per eleggere i 12 componenti del consiglio provinciale. Trattandosi di elezioni di secondo livello i rappresentanti non saranno votati direttamente dai cittadini. Ciascun elettore potrà esprimere un’unica preferenza e il voto è ponderato. Il che significa, per fare un esempio, che il voto di un consigliere del Comune di Cesena avrà un peso maggiore rispetto a quello di un componente del consiglio comunale di Rocca San Casciano. Nelle settimane scorse non sono mancate le divisioni e le discussioni tra i partiti, specialmente all’interno del centrodestra che a sorpresa si è presentato con due liste. Da una parte Fratelli d’Italia, Forza Italia e “La Civica” (compagine che alle ultime amministrative ha sostenuto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini ndr). Le tre forze politiche sono scese in campo con “La Provincia di Forlì-Cesena per la Romagna” composta da Valerio Bernabini, Enrico Castagnoli, Marzia Pieraccini, Daniela Saragoni, Daniele Vallicelli e Enrico Pieri. Strada diversa ha intrapreso la Lega, che ha scelto di correre da sola con “Centrodestra Forlì-Cesena” formata da Marco Catalano, Ombretta Farneti, Enrico Sirotti Gaudenzi, Debora Fabbrica, Denis Togni e Gaia Fabbri. Come ormai è noto, lo strappo si è consumato all’indomani della rielezione di Gian Luca Zattini. Senza ripercorrere tutte le tappe, l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta del Carroccio di candidare l’ex assessore al Pnrr, Marco Catalano che, al momento della costituzione delle liste per il rinnovo del consiglio provinciale, non era ancora formalmente uscito dal gruppo di Fratelli d’Italia. Ora lo stesso Catalano è il nome che la Lega ha deciso di spendere sia in Provincia, sia per il consiglio regionale (le elezioni sono in programma a novembre, ndr), insieme a quello di Simona Buda, già presidente di Alea Ambiente. Il centrosinistra, invece, si è presentato all’appuntamento alle urne di oggi con una lista unica “Insieme per la Romagna” che si propone come una compagine unitaria di campo largo, anche se non ha ottenuto l’appoggio di Alleanza Verdi Sinistra visto che in occasione del rinnovo del consiglio provinciale il centrosinistra gode del sostegno di Italia Viva (in particolare quello del Cesenate, visto che a Forlì alle amministrative si è schierato con Zattini). Sono candidati: Gessica Allegni, Sara Bartolini, Eros Brunelli, Roberto Cavallucci, Nicola Dallapasqua, Milena Garavini, Matteo Gozzoli, Andrea Guiduzzi, Monica Rossi e Michele Valli.