Forlì. Oggi sul palco di Formì il concerto gratuito di Noemi

Forlì è pronta a cantare con Noemi: oggi dalle 18 la cantautrice romana sale sul palco del Formì con un concerto a ingresso libero. La rossa cantautrice romana, al secolo Veronica Scopelliti, sarà la protagonista del concerto gratuito che il distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14 di Forlì ha deciso di proporre al pubblico per il terzo anno di fila, in quello che nelle intenzioni degli organizzatori è destinato a diventare un appuntamento fisso di inizio autunno per tutti gli appassionati di musica. Dopo i The Kolors, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri, l’albo d’oro della manifestazione si arricchisce con le note dell’interprete di “Sono solo parole”, che dagli esordi di X-Factor a oggi è stata in grado di lasciare il segno nella musica italiana con brani di successo come “Glicine”, “Non sono io”, e “Bianca”, fino alla hit estiva di quest’anno “Tu cosa fai questa sera”, che segna una nuova direzione per l’interprete. Ad introdurla le esibizioni di due giovani promesse: Rob, vincitrice di X Factor 2025, e Lorenzo Salvetti, trionfatore nella categoria canora all’ultimissima edizione di Amici. Il live show, in collaborazione con Radio Bruno, si aprirà ufficialmente alle 18, con il Dj set live e le presentazioni sul palco, tra le quali quella della partnership con la Scuola Calcio Buscherini. Per assistere al concerto è sufficiente presentarsi sul posto. Per garantire la massima inclusività, l’organizzazione ha predisposto un’area riservata alle persone con disabilità: per richiedere il pass d’accesso con accompagnatore (fino a esaurimento posti) è possibile inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail accessibilita@formishopping.it.