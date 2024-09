Forlì oggi è capitale del respiro

Forlì è pronta a diventare la capitale italiana del respiro. Tante le iniziative messe in campo per l’occasione e l’evento musicale “”No(t)te di Respiri” da piazza Saffi traslocherà al teatro “Diego Fabbri” a causa dell’instabilità meteorologica, come accaduto ieri sera per la cena benefica che si è svolta al San Giacomo. Un fine settimana all’insegna della salute, dell’inclusione, della solidarietà, dello sport e della musica. Si comincia questa mattina con un convegno (alle 9.30 nella sala del consiglio comunale) sullo sport equo, inclusivo e di integrazione che vede tra i responsabili scientifici la bioeticista Silvia Camporesi e Matteo Buccioli, presidente di Ammp. Alle 10, invece, è prevista la pedalata del respiro con partenza da piazza Saffi per un giro panoramico attraverso il parco urbano con arrivo all’ospedale “Morgagni-Pierantoni”. L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati. Seguirà alle 11.30 l’inaugurazione della “piazza del respiro” con un’esibizione degli sbandieratori, mentre dalle 15 l’ellisse del cuore della città mercuriale si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Con il supporto del Comitato Paralimpico Italiano e delle associazioni e società sportive, si darà avvio al programma sportivo con tornei ed esibizioni di pallavolo, ciclismo, calcio balilla, freccette, basket, tiro con l’arco e hockey, per testimoniare l’importanza dello sport e dell’inclusione. E’ prevista la presenza dell’associazione sportiva Ferrari F1 Solidarietà che porterà in piazza Saffi il simulatore F1 Wave Italy Phoenix per offrire un’esperienza immersiva unica nel suo genere. Protagonista il giovane talento romagnolo Andrea Frassineti, pilota emergente del team Vincenzo Sospiri Racing. La giornata si chiuderà sul palco del teatro “Diego Fabbri” alle 20 con la “No(t)te di Respiri 2024”. Durante la serata, il maestro Marco Sabiu darà vita, come ogni anno, a #BreatheTogether, un minuto di respiro consapevole per tutto il mondo, dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio. Sul palco anche Luca Bollini e il mentalista Francesco Tesei. L’evento è ad ingresso libero e sarà trasmesso sui canali social di Sharing Breath.