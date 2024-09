Forlì, offende e aggredisce i Carabinieri, 22enne arrestato

La sera del 15 settembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato un giovane straniero di 22 anni, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, ritenuto il presunto responsabile del reato di “resistenza a un pubblico ufficiale”, denunciandolo anche per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” e per la violazione della “facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”.

I militari, nel transitare in Piazza Saffi, notavano dei giovani stranieri che, alla vista dell’autoradio, si allontanavano precipitosamente. Insospettiti da quell’atteggiamento, la pattuglia raggiungeva e bloccava due dei giovani fuggiti e mentre procedevano alla loro identificazione, i carabinieri venivano avvicinati da un ulteriore ragazzo straniero che, senza alcun motivo, iniziava ad offendere gli operanti. Il giovane, invitato alla calma ed a declinare le proprie generalità, continuava nell’atteggiamento di sfida con ingiurie e minacce ai militari, rifiutando categoricamente di fornire le proprie generalità ovvero esibire i documenti.

A tal punto i militari erano costretti a bloccarlo accompagnarlo in caserma per l’identificazione e procedere al suo arresto per il reato di “resistenza a un pubblico ufficiale” nonché alla denuncia per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” e “facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”.