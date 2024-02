Forlì. Oculistica d’eccellenza, il 40% delle prestazioni in Ausl Romagna nella struttura di Forlì e Faenza

L’Oculistica di Forlì, assieme a quella di Faenza, è punto di riferimento in Romagna per i pazienti. A dimostrarlo sono i numeri. Se l’Ausl Romagna conta, infatti, 4 strutture complesse di Oculistica, Ravenna-Lugo, Riccione, Cesena e Forlì-Faenza, quest’ultima effettua circa il 40% di tutte le prestazioni oculistiche della sanità pubblica romagnola. «Quest’anno - spiega Giacomo Costa, direttore dell’Unità operativa di Oculistica di Forlì e di Faenza - abbiamo preso in carico approssimativamente 7.300 pazienti chirurgici». A questi vanno aggiunte le prestazioni ambulatoriali. «Le visite e gli esami effettuati ammontano a decine di migliaia – prosegue -. L ’anno scorso sono state almeno 30-40 mila rimanendo scarsi».

Impossibile tracciare un identikit del paziente poiché è vasta la fascia d’età ed anche in questo ambito fare prevenzione, fin dalla tenera età, può fare la differenza: «Abbiamo pazienti di tutte le età poiché la prima visita oculistica, secondo il progetto regionale dello screening dell’ambliopia, viene effettuata ai pazienti di 3 anni di età - spiega Costa -. Il modus operandi è quello della valutazione ortottica effettuata dal tecnico ortottista in presenza del genitore per poter sensibilizzare ed effettuare quella “educazione sanitaria oculistica” che tanto manca oggigiorno. E’ infatti indispensabile effettuare questo primo contatto fintantoché il sistema visivo del bambino è plastico ed è possibile correggere eventuali problemi prima che si cronicizzino. Basti pensare che nel 2023 sono state effettuate oltre 10.500 prestazioni ortottiche pediatriche tra screening, visite di secondo livello e cicli di riabilitazione visiva».

I due reparti lavorano in stretta sinergia e si sono specializzati in attività differenti divenendo punto di riferimento: «Dal gennaio 2022 – spiega il primario - abbiamo concentrato su Faenza l’attività chirurgica del glaucoma arrivando ad effettuare, nel 2023, oltre 150 interventi complessi. La chirurgia della cataratta è stata effettuata invece su entrambi i presidi ospedalieri ritornando ad effettuare oltre 3.700 interventi come in epoca pre-covid. La popolazione che afferisce è prevalentemente anziana tra i 70 e i 90 anni, ma non mancano anche giovani con problematiche difficili. A Forlì invece è attivo uno dei più importanti centri di diagnosi e trattamento delle patologie retiniche, sia di interesse medico che chirurgico. Unica nel suo genere, a Forlì è attiva dal 2019 una sezione oculistica dedicata alla diagnosi e ai trattamenti delle patologie della retina medica con un ambulatorio chirurgico per le terapie intravitreali funzionante tutte le mattine. Quest’anno, sono stati trattati oltre 800 pazienti effettuando circa 3.000 terapie intravitreali e oltre 9.000 prestazioni di controllo e diagnostica strumentale avanzata. La chirurgia vitreoretinica vera e propria, invece, ha visto un costante incremento negli ultimi anni toccando i 500 interventi del 2023».

Si tratta, in particolare di chirurgia maculare, distacchi di retina, traumi e ricostruzioni, impianti di iridi e cristallini artificiali per tutte le problematiche degli occhi operati di cataratta che necessitano di revisioni chirurgiche. A quale età, dunque, è importante rivolgersi all’oculista? «Le tappe obbligatorie sono a mio avviso 4 - conclude Costa- : screening ai 3 anni, visita oculistica in età scolare verso i 6 anni, poi in età adolescenziale, (14 anni) e al momento della insorgenza della presbiopia verso i 45 anni. Dopodiché ogni qualvolta vi siano situazioni concomitanti come miopia, ipermetropia, familiarità per glaucoma o patologie della retina, sarà il professionista a consigliare il da farsi al paziente». Per sensibilizzare in tal senso, anche quest’anno Oculistica scenderà in piazza in occasione del “World glaucoma week”. L’appuntamento è per sabato 16 marzo in piazza a Faenza dove verrà allestita una postazione mobile oculistica per lo screening del glaucoma che ogni anno riscuote un’elevata adesione.