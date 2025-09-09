Forlì, nuovo strumento per il fotosegnalamento alla Polizia locale FOTOGALLERY

La Polizia Locale di Forli, con autorizzazione della Questura di Forli, si è dotata di strumentazione tecnica atta a eseguire rilievi fotodattiloscopici ed antropometrici nei confronti di soggetti sottoposti ad indagini di polizia giudiziaria. Al Comando di Polizia locale di via Punta di Ferro, è stata presentata, alla presenza delle massime autorità provinciali, la nuova strumentazione acquistata grazie anche al finanziamento della Regione Emilia Romagna.

Il fotosegnalamento è l’attività di polizia giudiziaria volta all’identificazione certa di un individuo, attraverso la rilevazione delle sue caratteristiche fisiche e biometriche, con fotografie del volto, frontale e laterale, impronte digitali e palmari.