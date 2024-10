Forlì, nuovo look al PalaGalassi Unieuro Arena per la partita di domani

FORLI’. Trentasette anni dopo la sua inaugurazione, il “PalaGalassi - Unieuro Arena” in via Punta di Ferro riapre al pubblico con un nuovo look. L’operazione di restyling, finanziata con risorse PNRR e fondi propri del Comune di Forlì, sarà visibile agli occhi dei tantissimi tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015, in occasione della prima partita casalinga della stagione 2024/25 contro Sella Cento, in programma domani alle ore 20.30. I lavori, affidati alla ditta Atlante di Angri (SA), riguardano principalmente la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’intero impianto sportivo.

«Ad oggi è stato eseguito il 40% delle lavorazioni previste da progetto - spiega l’assessore Kevin Bravi - come da accordi con la società e per non interferire con lo svolgimento del campionato, abbiamo suddiviso i lavori in due stralci. In questa prima fase abbiamo installato le nuove poltroncine in scocca nera nel parterre rosso A ed E e nel parterre F dietro canestro. Abbiamo ridipinto di nero metà del soffitto per venire incontro a esigenze televisive e sceniche e innalzato tutte le balaustre con rinforzi in vetro per ragioni di sicurezza. Il nuovo sistema di illuminazione con faretti a led, inoltre, permetterà accattivanti giochi di luce e un importante risparmio energetico».

«Il nostro obiettivo - conclude l’assessore - è quello di rendere il PalaGalassi al passo con i tempi e sempre più internazionale, anche dal punto di vista artistico. Vogliamo che diventi la casa del basket e di tutto lo sport forlivese, un’eccellenza in termini di accoglienza, confort e sicurezza per il pubblico di tutta Italia».