Forlì, nuovi percorsi alla riscoperta delle Antiche Pievi

A Pieveacquedotto presentato il programma della settima edizione di “Antiche Pievi. A spasso per la Romagna”. Il nuovo tour, illustrato da Claudio Guidi, presidente dell’associazione culturale “Antica Pieve”, alla presenza del parroco di Santa Maria in Acquedotto, don Andrea Carubia, si terrà nei sabati 10, 17, 24 e 31 maggio, con ritrovo dei partecipanti, a partire dalle 16, direttamente nei quattro luoghi di culto che saranno oggetto della visita: Abbazia di San Mercuriale (Forlì), Santuario della Madonna del Lago (Bertinoro), Pieve di Santo Stefano in Tegurio (Godo di Russi) e infine Abbazia di Sant’Ellero (Galeata).