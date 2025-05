Forlì, nuovi donatori di midollo osseo: appuntamento alla Farmacia Comunale Punta di Ferro sabato 10 maggio

Si chiama “Match For Life” ed è la campagna di informazione e sensibilizzazione che, dal 10 al 18 maggio, vedrà Admo impegnata su tutto il territorio nazionale allo scopo di trovare nuovi potenziali donatori di midollo osseo, da iscrivere nel Registro nazionale e dando così una speranza di vita a tanti pazienti in attesa di trapianto.

Sabato 10 maggio la Farmacia Comunale Punta di Ferro, sita all’interno dell’omonimo centro commerciale di Forlì, dalle 14.30 alle 18 fornirà questa opportunità ai cittadini, ospitando i volontari e il personale sanitario di ADMO Forlì-Cesena. Questi, oltre a fornire informazioni sull’importanza dell’essere donatori, effettueranno una rapida anamnesi e un prelievo salivare attraverso cui sarà possibile eseguire una tipizzazione del Dna che stabilisca il grado di compatibilità con un paziente oncoematologico. Basta questo per potere entrare a fare parte del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e rappresentare, così, una speranza per tante persone in attesa di trapianto, in tutto il mondo.

Il test è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età, in quanto con il passare del tempo cala la capacità di rigenerarsi del midollo e la produzione di cellule emopoietiche, in chi lo riceve, diventa meno efficiente. Trovare donatori geneticamente compatibili è, infatti, rarissimo, appena uno su 100.000, e per questa ragione non è solo importante la qualità del donatore, ma ancor più la quantità di persone che possano essere tali.

Al 31 marzo, il Registro Italiano conta, infatti, 514.566 iscritti e, dal 1991 a oggi, quello dell’Emilia-Romagna è arrivato a quota 102.000. Un dato che fa della nostra regione la seconda in Italia in termini quantitativi assoluti, ma la prima per incremento annuo. Nel 2024 ci sono state 7.047 nuove iscrizioni e l’obiettivo di “Match For Life” per il 2025 è aggiungerne altre 300 durante la campagna. Traguardo fondamentale, visto che lo scorso anno in Emilia-Romagna le donazioni effettive sono quasi raddoppiate rispetto al passato, ma ne hanno comunque beneficiato non più di 70 pazienti.

Ecco, dunque, che Admo sta andando sempre più sul territorio per avvicinare direttamente le persone e Forlifarma Spa, con le sue 11 farmacie tra Forlì e Forlimpopoli, rappresenta il primo presidio sanitario di prossimità nel quale il bisogno di salute e la risposta puntuale, si incontrano.

«Farmacia significa rapporto personale, diretto e fiduciario, tra cittadini e professionisti preparati e scrupolosi e il rapporto con Forlifarma è fondamentale per noi, al fine di aumentare notevolmente il numero di possibili donatori compatibili e di ampliare le modalità per esserlo oltre a quelle fornite dal sistema sanitario attraverso i prelievi ematici – spiega Rita Malavolta, presidente nazionale e regionale di ADMO -. Siamo davvero grati a Forlifarma di essersi resa disponibile a collaborare attivamente con la nostra associazione, nell’intento di raggiungere questi traguardi, possibili solo arrivando direttamente alle persone e sensibilizzandole su quanto sia anche semplice, per loro, salvare una vita».

Semplice lo è a tutti gli effetti. Non solo effettuare un test di tipizzazione come quello cui si potrà accedere sabato alla Farmacia Punta di Ferro, ma anche donare effettivamente midollo osseo una volta iscritti nel Registro e riscontrata una possibile compatibilità.

«Il prelievo di cellule staminali che possono donare la vita, ormai avviene abitualmente attraverso aferesi e solo limitatamente tramite agoaspirato – ricorda Malavolta -. Bastano quindi 4 ore di tempo per sottoporsi a una seduta di prelievo di sangue e sarà un separatore cellulare a isolare in una sacca quelle staminali. Tutto qua e la ricostituzione del sangue dopo il prelievo avviene in tempi rapidissimi, più brevi addirittura di quelli di una donazione di sangue intero».

Per la Farmacia Comunale Punta di Ferro, condividere questa missione è motivo di orgoglio e per lei “Match For Life” è sostanzialmente iniziato già prima di Pasqua, come spiega la sua direttrice, Federica Mazzini. «La collaborazione è iniziata vendendo in farmacia sia le uova di Pasqua dell’Ail sia le colombe di Admo, il cui ricavato è andato a sostenerne l’attività finanziando anche l’acquisto dei kit salivari di tipizzazione con i quali, sabato, verranno effettuati i prelievi. Siamo entusiasti di potere supportare l’informazione e la comunicazione di quanto sia facile per un giovane essere parte di una comunità internazionale a sostegno della vita. Insieme a noi e ad ADMO, poi, saranno presenti le volontarie di Prevenzione Donna Onlus Forlì-Cesena, per promuovere i loro servizi alle pazienti oncologiche prima, durante e dopo le terapie».