Forlì, nuove telecamere al Campus e alla scuola Maroncelli

Forlì
Nell’area della scuola Maroncelli saranno installate 9 nuove telecamere
Nell’area della scuola Maroncelli saranno installate 9 nuove telecamere

Nuovi occhi elettronici in arrivo per blindare due delle aree più frequentate della città. La giunta comunale di Forlì ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per il potenziamento e l’estensione della videosorveglianza cittadina. Nel mirino dell’Amministrazione ci sono il Campus universitario e il perimetro della nuova scuola media “Maroncelli”, compreso l’adiacente parcheggio pubblico di piazza Monte Grappa.

Il progetto di Fmi

Il piano, redatto dalla società in-house Fmi Srl, prevede un investimento complessivo presunto di 137mila euro. L’obiettivo del Comune è candidare l’opera al bando di finanziamento ministeriale previsto dal Decreto Interministeriale del 22 aprile 2026 . Se la candidatura andrà a buon fine, il 35% dell’importo sarà coperto da fondi dello Stato (Mef e Ministero dell’Interno), mentre il restante 65% farà capo alle casse comunali.

L’infrastruttura si integrerà direttamente con il sistema centrale di monitoraggio della rete comunale, puntando su telecamere di ultima generazione ad alta tecnologia (”Multisensor” a più ottiche e “Bullet”) per garantire prevenzione e supporto alle forze dell’ordine contro microcriminalità e degrado.

Le aree interessate

Nello specifico è prevista una integrazione al Campus universitario. In sostanza si tratta di un ampliamento dell’impianto già attivo, con l’inserimento di tre nuovi punti strategici: all’ingresso Nord-Ovest (via Lombardini) verrà installato un nuovo palo di 5 metri con telecamera “Multisensor” a 4 ottiche; nell’area verde del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione sarà posizionato un palo di 5 metri con ottica “Multisensor” a 3 lenti e relativo armadio tecnologico collegato alla rete in fibra ottica, mentre in viale Corridoni nei pressi del Teaching Hub si procederà con l’installazione di una telecamera “Multisensor” a 4 ottiche direttamente su un sostegno della pubblica illuminazione.

Un sistema completamente nuovo nascerà a tutela della scuola “Piero Maroncelli”, recentemente costruita, e delle strade limitrofe. In via Paolo Bentivoglio saranno montate 4 telecamere “Multisensor” a 4 ottiche e 1 telecamera “Bullet” su pali dell’illuminazione pubblica, collegate a un armadio tecnologico dedicato e con la rete scolastica interna. All’ingresso della palestra sarà installata a parete 1 telecamera “Multisensor” a 4 lenti e 1 “Bullet”, cablate all’interno del controsoffitto dell’edificio. Infine in via Orsini e nel vicolo pedonale per piazza Monte Grappa è prevista la messa in posa di 2 nuovi pali dedicati per l’alloggiamento di 2 telecamere “Multisensor” a 3 ottiche.

L’iter proseguirà ora con le necessarie autorizzazioni tecniche con l’inoltro della domanda per l’accesso ai cofinanziamenti statali.

L’investimento del Comune

Il progetto per la nuova videosorveglianza sarà in larga parte a carico del Municipio, vale a dire 90.420 euro di risorse comunali. «L’area della nuova “Maroncelli” è già molto attenzionata, così come dal Campus ci sono pervenute diverse sollecitazioni a coprire la zona con altri occhi elettronici – afferma l’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini –. Siamo convinti che le telecamere siano un ottimo deterrente per provare ad arginare certe problematiche, oltre a essere utili alle forze dell’ordine per eventuali indagini o riscontri. Tanto è vero che in città se ne contano già 767 e saliranno a più di 800 con i nuovi interventi. Di queste, il 94% è dotato di intelligenza artificiale. Negli ultimi cinque anni, dal 2020 al 2025, il Comune ha investito più di 3 milioni di euro in videosorveglianza e nella sua manutenzione».

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