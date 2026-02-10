Forlì, nuove norme per i tatuaggi con il consenso informato: “Ecco come funziona”

Il Senato ha approvato un disegno di legge sulla prevenzione del melanoma attraverso l’avallo di un testo che introduce alcune modifiche a quello già votato dalla Camera. Tra le novità introdotte c’è l’istituzione di una giornata nazionale dedicata a questa neoplasia ma anche l’introduzione di una disciplina sul consenso informato per l’esecuzione di tatuaggi. Ma perché deve esserci una particolare attenzione ai nei quando ci si tatua? “Eseguire un tatuaggio sopra ad un nevo è rischioso perché non consente di valutare eventuali modificazioni del nevo che possono portare alla diagnosi precoce di melanoma - spiega Carmine D’Acunto, dermatologo Ausl Romagna -. Infatti la presenza dei pigmenti del tatuaggio rende difficile la valutazione clinica dei nevi così come interferisce con la valutazione con il dermatoscopio che è lo strumento comunemente utilizzato per la valutazione delle lesioni cutanee. Si ricorda che circa il 30% dei melanomi origina da nevi melanocitici mentre la restante parte insorge “da zero”. Proprio per la quota del 30% sono importanti i controlli periodici che consentono di evidenziare le minime variazioni nella distribuzione della melanina, valutazione possibile solo se non alterata dalla presenza di pigmenti esogeni. Per quanto riguarda la possibilità di eseguire un tatuaggio “vicino” ad un nevo non vi sono evidenze che possa essere rischioso - prosegue il medico -. E’ considerata buona norma mantenersi a distanza di almeno 1 cm dal bordo del nevo melanocitico tipico”.