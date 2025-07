Forlì, nuove auto in comodato gratuito al Comune FOTOGALLERY

Il parco auto a disposizione del Comune di Forlì si arricchisce di due nuove Volvo Ex 30 totalmente elettriche. Arrivano dalla storica concessionaria forlivese Romagnauto grazie a un bando di sponsorizzazione tecnica fatto dal Comune per migliorare l’economia del parco auto e creare sinergie tra pubblico e privato. Il bando prevedeva la fornitura in comodato d’uso gratuito al Comune di due autovetture a basso consumo. Quindi il Comune pagherà solo costi del carburante (in questo caso l’energia elettrica), mentre bollo, assicurazione, spese di manutenzione saranno in carico all’appaltatore. In cambio il Comune offrirà uno spazio espositivo in una trentina di eventi che verranno realizzati in piazza Saffi.

«Una sinergia tra pubblico e privato che spero sia un esempio per tutte le attività imprenditoriali» ha detto il sindaco Gian Luca Zattini.