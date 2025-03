Forlì. Nuova vita per il Circolo “Balducci”, arrivata una proposta al Comune

Nuova vita per l’ex circolo Balducci in piazzale della Vittoria. Il Comune, infatti, ha deciso di mettere in locazione l’immobile di sua proprietà, ormai inutilizzato da diversi anni. A tal proposito è stato aperto un avviso pubblico rivolto a realtà imprenditoriali e al terzo settore. «Si tratta di un edificio privo di interesse storico e artistico – si legge nella determina – in quanto costruito meno di 70 anni fa e quindi non soggetto alla tutela prevista dai Beni Culturali».

La storia

L’ex circolo Balducci, luogo di incontro per anni di diverse generazioni di forlivesi, non è più in funzione dal 2018, quando l’allora cooperativa culturale “Alessandro Balducci” ha deciso di sospendere le attività all’interno perchè non più sostenibile finanziariamente per l’entità dell’affitto (commerciale) che si doveva versare al Comune. Ora il Municipio ci riprova dopo anni di inutilizzo. «La riqualificazione dei Giardini pubblici ha reso quegli spazi molto più appetibili – spiega l’assessore al Patrimonio, Vittorio Cicognani –. Sono state diverse le richieste pervenute per prendere visione dell’immobile. Per tale ragione si è pensato di darlo in locazione attraverso un avviso aperto. In pratica enti del terzo settore o realtà imprenditoriali hanno avuto la possibilità di presentare un proprio progetto per la ristrutturazione e valorizzazione dell’immobile».

L’ipotesi

Effettivamente, a bando scaduto, una proposta è stata presentata. Il Comune, però, è cauto. «Va considerato che l’ex circolo Balducci non è in buone condizioni, sono importanti i lavori che dovranno essere effettuati all’interno – prosegue l’assessore –. Molti interessati, infatti, una volta presa visione dell’immobile hanno avuto ripensamenti. Al momento, però, è arrivato l’interessamento di una realtà che ha presentato una propria progettualità. E’ prematuro svelare di chi si tratta, anche perché il progetto dovrà essere valutato da un’apposita commissione composta da tecnici. In altre parole, non è detto che vinca il bando e l’ex circolo “Balducci” venga assegnato automaticamente».

L’attesa