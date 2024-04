Forlì. Nuova vita al Campostrino: aula universitaria di giorno e spazio per eventi nel weekend - FOTOGALLERY

L’ex palestra di Campostrino torna a vivere come spazio per le lezioni universitari di giorno e luogo di incontro per ospitare eventi culturali e convegni in orario serale e nel weekend. La struttura, ristrutturata e inaugurata oggi, fu realizzata nel 1888 ed è stata per generazioni di forlivesi luogo dedicato all’attività ginnica. Questa funzione doveva essergli restituita dopo i primi lavori di riqualificazione iniziati nel 2013 ma, con l’aumento degli studenti iscritti al Campus forlivese, l’Università e l’amministrazione comunalei hanno d’intesa optato per un cambio di destinazione d’uso. L’articolo completo sul Corriere Romagna domani in edicola