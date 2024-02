Forlì. Nuova sede unica dei Servizi sociali all’ex Cup in via Oberdan

Taglio del nastro per la nuova sede dei Servizi sociali del Comune di Forlì che vede riunire sotto uno stesso tetto i vari settori, prima dislocati in più punti della città. Dopo un corposo intervento da 700mila euro, riprende vita l’ex Cup in via Oberdan. «E’ stato realizzato un sogno - dice il dirigente comunale dei Servizi sociali, Pier Luigi Rosetti -, infatti da tempo si aspettava di riunire tutte le branche del servizio. Grazie allo sforzo dell’Amministrazione, oggi abbiamo una sede adeguata e moderna all’interno di un palazzo storicamente già conosciuto in passato dalle persone. Gli spazi sono stati riorganizzati e sono presenti oltre 70 postazioni di lavoro: qui hanno trovato casa lo sportello sociale, l’unità tutela e protezione minori, il servizio povertà-famiglia e adulti ma anche il servizio per la non autosufficienza. Speriamo che tutto ciò sia di buon auspicio per lavorare meglio ed essere più funzionali per la comunità».

L’articolo completo sul Corriere Romagna domani in edicola