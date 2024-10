Forlì, nuova residenza per anziani al Foro Boario

Inaugurerà venerdì mattina e lunedì ospiterà i primi due ospiti la casa residenza per anziani di via Marchini, nel quartiere Foro Boario, realizzata dalla cooperativa sociale Cad. Darà nuova vita alla vecchia sede dell’istituto zooprofilattico che è stato completamente rinnovato per offrire tutti i confort agli ospiti e porsi come luogo di integrazione nei confronti del quartiere. «La struttura offre 50 posti – spiega Renata Mantovani, presidente Cad – suddivisi su due piani. Ognuno conta 10 camere doppie e 5 singole. Al piano terra, invece, si trovano tutti i servizi tra i quali sala da pranzo, lavanderia, cucina e palestra. I primi due anziani entreranno lunedì prossimo e gradualmente arriveranno gli altri ospiti. Abbiamo già una lista di attesa delle persone e preso contatti con tutte».

Il progetto è nato con il preciso intento di poter offrire, nel centro storico cittadino, un servizio ai forlivesi. Una struttura che mira ad essere inclusiva e aperta agli altri residenti. Non a caso, la recinzione della residenza è stata costruita utilizzando pannelli di vetro. «In questo modo – spiega Mantovani – gli anziani possono vedere fuori e le persone, viceversa, dentro. I pannelli fotovoltaici, inizialmente previsti sul tetto, li abbiamo invece installati lato strada con la doppia funzione di isolare la struttura dai rumori provenienti dall’esterno ma anche per sostenere, naturalmente, la realtà dal punto di vista energetico puntando alla sostenibilità». Il progetto che si concretizza oggi viene da lontano. «Abbiamo acquistato la struttura – continua la presidente di Cad – . L’ idea è partita nel 2018 ma le pratiche sono slittate nel 2019. Un momento, come sappiamo, molto difficile con il Covid che ha rallentato i lavori e poi abbiamo dovuto fronteggiare l’aumento delle materie prime e l’impennata dei costi energetici».