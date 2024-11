Forlì, nuova presidente per la commissione pari opportunità

Nel pomeriggio di giovedì 14 novembre si è insediata la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Forlì. I lavori sono stati aperti dal Presidente del Consiglio comunale Loris Ceredi e hanno avuto come momento centrale l’elezione della nuova Presidente. A ricoprire l’incarico è stata votata Cristina Tassinari, giornalista con esperienza ventennale in RAI e profonda conoscitrice dei temi relativi alla parità di genere e alle politiche contro la violenza sulle donne.

“Sono molto contenta di aver riavviato i lavori della commissione Pari Opportunità” afferma l’Assessore Andrea Cintorino. “Questo impegno – prosegue – sarà in continuità con il lavoro portato avanti nel precedente mandato che ha visto la presentazione del Piano di Equità, l’elaborazione del Bilancio di Genere e altri significativi progetti. Ora, in sinergia con il Presidente Tassinari, arricchiremo il percorso con nuovi obiettivi adottando il metodo di costruttiva collaborazione con tutti i componenti della Commissione e con le realtà associative del nostro territorio, patrimonio prezioso e particolarmente attivo. La Commissione lavorerà con un obiettivo unico e saprà trovare sintesi e condivisione, per puntare sulla concretezza degli interventi”.

“Sono onorata di essere stata votata per ricoprire questo prestigioso e importante incarico” sottolinea la neo Presidente della Commissione Cristina Tassinari. “Il mio operato sarà impostato sul lavoro condiviso, tenendo lontane divisioni di tipo ideologico ma ponendo al centro dell’attenzione la donna e qualsiasi differenza di genere. Già in questa prima Commissione sono emersi spunti di forte interesse e già da martedì prossimo saremo al lavoro per sviluppare al meglio queste tematiche”.

In sede di commissione, la responsabile del Centro Donna Giulia Civelli ha presentato il calendario eventi in occasione del 25 novembre “Giornata internazionale contro la violenza alle donne”.