Forlì. Nuova gestione del canile, il veterinario Lazzarini: “Animali in buona salute, in programma giornate aperte”

Con il cambio di gestione del canile comprensoriale Forlivese, passato dalla cooperativa del Bidente alla rovigotta Aurora srl , alla guida della struttura comunale c’è un nuovo direttore veterinario, il forlivese Giuliano Lazzarini.

«Da una prima ricognizione - fa il punto il Lazzarini, medico veterinario specialista nelle malattie dei piccoli animali - la struttura è molto consona al lavoro che deve svolgere ovvero quello di tutelare i cani presenti che derivano, principalmente o da abbandoni o da rinunce di proprietà. Il primo impatto è stato positivo considerando che tutti gli animali presenti sono in buono stato di nutrizione, puliti e possono avere avere a turno la possibilità di muoversi e correre sul prato da una a due volte al giorno».

Al cambio di gestione non è corrisposto un cambio di personale se non per l’impiegata dedicata al lavoro amministrativo. «Gli operatori che si occupano quotidianamente dei cani sono gli stessi - spiega Lazzarini - e questo è molto importante perché conoscono bene gli animali, cosa non da poco. Continua poi la fondamentale collaborazione con i volontari che, oltre a svolgere attività di socializzazione dei cani, sono molto attivi nella loro promozione per trovare loro una casa».

Attenzione anche agli animali che hanno disturbi del comportamento: «È in atto un lavoro di valutazione comportamentale di questi cani - continua Lazzarini - . Spesso soffrono molto per lo stress legato al cambio d’ambiente e dunque di vita”». Da questo punto di vista, continuerà anche il progetto finanziato dall’associazione “Gruppo volontari canile di Forlì” dedicato proprio agli animali che hanno restrizioni e che, dunque, rischierebbero di vivere una vita priva di stimoli e senza la possibilità di socializzare. Una iniziativa cominciata con la scorsa gestione alla quale i volontari tengono particolarmente per dare la possibilità a tutti i cani, a maggior ragione a quelli che hanno meno possibilità di trovare casa, di avere un riscatto o almeno di migliorare le loro condizioni di vita all’interno del canile.

Nelle settimane scorse, attraverso il question time presentato in seno al Consiglio comunale dal Movimento 5 stelle dopo l’articolo sul “Corriere Romagna” relativo al cambio di gestione, i consiglieri comunali Eros Brunelli e Franco Bagnara si sono rivolti all’amministrazione comunale per “fare chiarezza” su diverse questioni emerse dall’aggiudicazione del bando ad Aurora srl. Tra queste, nella relazione tecnica preoccupava l’indicazione di somministrare il cibo a tutti i cani, attualmente una novantina, in un’ora un’unica volta al giorno. «Tutti i cani anziani e quelli di grossa taglia - assicura Lazzarini - mangiano due volte al giorno come è sempre stato fatto. Nelle prossime settimane, inoltre, valuteremo se è possibile dal punto di vista organizzativo estendere i due pasti al giorno a tutti i cani almeno durante il periodo invernale». Confermata anche la collaborazione con la clinica veterinaria Porta Schiavonia per far fronte alle urgenze notturne o a quelle in orari non lavorativi mentre se le sterilizzazioni rimangono in capo all’Ausl veterinaria, gli interventi di routine saranno eseguiti da Lazzarini. Nei prossimi mesi riprenderanno anche gli appuntamenti dedicati ai cittadini.

«Abbiamo in programma delle giornate aperte alla cittadinanza per far capire loro come si svolge la vita interna al canile e soprattutto sensibilizzare ad adozioni consapevoli - sottolinea Lazzarini -. Soprattutto in vista del Natale, il regalo di un cane è una cosa che non deve essere spinta. Si regala un pupazzo o un oggetto mentre il cane è un essere vivente, di cui ci si assume la responsabilità dal momento in cui entra a far parte della nostra famiglia. In canile entrano continuamente cani come rinunce di proprietà: un vero e proprio trauma che deve essere evitato a monte adottando o acquistando con la necessaria consapevolezza dell’impegno che ciò deve comportare».