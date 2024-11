Forlì, nuova edizione ampliata di “Malgrado. La verità sul generale Luigi Capello”

È uscita la nuova edizione ampliata di “Malgrado. La verità sul generale Luigi Capello” di Maria Luisa Suprani Querzoli (Mazzanti Libri). «La biografia del generale vincitore di Gorizia e dell’altopiano di Bainsizza, coinvolto nella sconfitta di Caporetto (nonché nell’attentato alla vita di Mussolini del 4 novembre 1925) – dice l’autrice, che vive a Forlì ed è dottoressa in Scienze filosofiche – mette in risalto una pagina di storia italiana oscurata per oltre un secolo. Il volume riporta in appendice l’intero documento prodotto dalla Commissione senatoriale che scagiona il comandante della II Armata dalle accuse lanciategli dalla Commissione d’inchiesta su Caporetto. A fronte della decisa volontà di Capello di non sottostare ai ricatti del regime fascista, l’iter del documento venne congelato. La condanna a trent’anni di detenzione - pur in assenza di prove - successiva all’attentato del 4 novembre ’25 determinò la cancellazione sociale della figura di Capello e delle verità scomode delle quali era divenuta vessillo ingestibile. Ricostruire la storia del Comandante della II Armata (e del suo sostanziale contributo alla vittoria italiana del 1918 malgrado l’allontanamento dalla zona di guerra) permette di recuperare la prospettiva, confortata dall’ampio numero di fonti, da cui osservare persone ed eventi senza filtri retorici in grado di alterare la percezione della realtà».