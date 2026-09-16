Forlì, nuova “Casa delle Associazioni”: sono 90 le richieste al Comune

C’è grande fermento per la nuova ‘Casa delle Associazioni’ del Comune di Forlì. All’appello lanciato lo scorso 25 luglio dall’Amministrazione comunale per raccogliere l’interessamento del mondo associativo a occupare gli spazi dell’ex scuola Manzoni, in via Baccarini, hanno risposto novanta organizzazioni di promozione sociale e sportiva, enti del terzo settore e associazioni di volontariato del territorio cittadino.

“La grande risposta delle associazioni è la riprova che la nuova destinazione d’uso del vecchio istituto scolastico del quartiere Foro Boario piace a tutti – dichiara l’assessore Vittorio Cicognani - dopo una prima intesa con il Comitato di Quartiere, il grande numero di richieste pervenute per l’assegnazione degli spazi rafforza la condivisione del progetto lanciato da questa amministrazione. Ne siamo molto felici, perché significa che la direzione intrapresa è quella giusta. Questa prima indagine esplorativa ci ha permesso di incrociare domanda e offerta, facendo emergere un gran bisogno di spazi per la ricca rete associativa della nostra città. Nelle prossime settimane organizzeremo un incontro pubblico con tutti gli interessati per condividere alcune indicazioni di massima sulla futura gestione della Casa delle Associazioni. In quell’occasione faremo anche il punto sull’avviso pubblico che definirà i tempi e i modi di assegnazione degli spazi”.