Forlì, “nulla da dichiarare”, ma la passeggera all’aeroporto aveva 36mila euro in contanti

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso l’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì hanno individuato una viaggiatrice straniera, in partenza verso un Paese extra Schengen, che aveva occultato sulla persona e all’interno dei propri bagagli denaro contante per un ammontare di oltre 36.000 euro.

Alle richieste di rito la passeggera aveva replicato “non ho nulla da dichiarare”. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operanti hanno deciso di controllare il contenuto del bagaglio a mano, rinvenendo, ben occultato tra gli effetti personali, denaro contante per un ammontare di oltre 12.000 euro. In più, dopo aver ricevuto una serie di risposte ancor più vaghe e sospette, i finanzieri ed i funzionari della Dogana hanno esteso i controlli anche al bagaglio da stiva, rinvenendo ulteriori 24.000 euro in contanti. Al termine del controllo, gli operanti hanno proceduto all’accertamento della normativa valutaria applicabile e alle sanzioni pecuniarie e proceduto al sequestro delle somme nelle misure previste dalla legge, avendo la passeggera occultato e trasportato denaro contante per un importo superiore a 10.000 euro.

La donna si giustificava riferendo che si trattava di risparmi derivanti da redditi di lavoro dipendente percepiti nel bolognese, per i quali sono ancora in corso accertamenti.