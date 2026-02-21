Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY

Forlì
  • 21 febbraio 2026
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY
Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY

Entra nel vivo la corsa al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, anche Forlì è tappa del tour del fronte del Sì che ieri ha potuto contare sull’illustre presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Una nutrita presenza di sostenitori della riforma, e cittadini, ha accolto il Ministro nel salone comunale per assistere a una conferenza stampa incisiva e che ha provato a sviscerare i tecnicismi di una riforma piuttosto complessa. “Ci accusano di voler mettere la magistratura sotto il potere esecutivo. Falso. L'articolo 104 della nostra riforma è chiaro: la magistratura resta indipendente e autonoma”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui