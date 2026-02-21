Forlì, Nordio spinge per il sì alla riforma della giustizia FOTOGALLERY

Entra nel vivo la corsa al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, anche Forlì è tappa del tour del fronte del Sì che ieri ha potuto contare sull’illustre presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Una nutrita presenza di sostenitori della riforma, e cittadini, ha accolto il Ministro nel salone comunale per assistere a una conferenza stampa incisiva e che ha provato a sviscerare i tecnicismi di una riforma piuttosto complessa. “Ci accusano di voler mettere la magistratura sotto il potere esecutivo. Falso. L'articolo 104 della nostra riforma è chiaro: la magistratura resta indipendente e autonoma”.