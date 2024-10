Forlì, “non è mai troppo presto per portare i bambini al museo”: ecco le proposte per le scuole

“Educare al Patrimonio”. È lo scopo con il quale torna in campo l’offerta didattica museale 2024/2025, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dei Musei Civici di Forlì. La presentazione è avvenuta presso il Museo Civico di San Domenico, alla presenza di numerosi docenti e con la partecipazione del vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno, il quale ha sottolineato l’importanza di educare i giovani alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

«Desidero ringraziare tutti i docenti per l’impegno e la dedizione con cui guidano i nostri giovani alla scoperta delle ricchezze di Forlì, sensibilizzandoli alla loro frequentazione e valorizzazione», ha esordito Bongiorno. «Non è mai troppo presto per portare i bambini al museo, abituandoli fin da piccoli alla bellezza e alla conoscenza; solo così potremo formare adulti capaci di apprezzare e proteggere il patrimonio artistico. Il vostro ruolo è fondamentale: siete il ponte che unisce le nuove generazioni alla nostra storia e alle nostre tradizioni, trasmettendo il senso di responsabilità verso i beni comuni. Grazie ai numerosi interventi in corso e a quelli che inizieranno in futuro di recupero di importanti contesti, avremo negli anni una città culturalmente sempre più ricca e attrezzata. Sarà proprio grazie anche a questi percorsi di sensibilizzazione che le nuove generazioni sapranno viverla e valorizzarla», ha dichiarato il Vicesindaco.