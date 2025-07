Forlì, non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex compagna: 30enne arrestato

Lunedì scorso i Carabinieri della Stazione di Ronco, hanno proceduto all’arresto di un 30enne presunto responsabile del reato di “atti persecutori”. L’uomo, che non aveva accettato la fine della relazione con la ex compagna, ha nel tempo messo in atto una serie di

ingiurie, minacce di morte, e continui pedinamenti e appostamenti nei confronti della donna, mettendola in un grave stato d’ansia e di paura, nonché costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. Stanca di queste condotte, alcune settimane fa la donna si è rivolta agli uffici competenti, dove ha formulato istanza di ammonimento nei confronti dell’ex compagno. Nonostante il provvedimento di ammonimento, l’uomo ha continuato nella propria condotta persecutoria, intensificando addirittura la sua presenza nei luoghi frequentati dalla donna, in particolare nei pressi dell’attività lavorativa. Lunedì l’epilogo quando per l’ennesima volta si è appostato nei pressi del luogo di lavoro della donna che, temendo per la propria integrità, ha contattato il 112, consentendo l’immediato intervento dei carabinieri della Stazione di Ronco, che hanno proceduto a bloccarlo, identificarlo ed accompagnarlo presso gli uffici della caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la casa Circondariale di Forlì.

Il giorno successivo, si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale forlivese, che ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura del divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione dello strumento elettronico di vigilanza (braccialetto elettronico).