Forlì, nominato il commissario della Croce Rossa

Il comitato regionale della Croce Rossa ha nominato il commissario che dovrà proseguire il lavoro dell’ente dopo le dimissioni dell’intero consiglio direttivo forlivese. Superato il terremoto iniziale, il Comitato regionale si è attivato per garantire la continuità delle attività associative sul territorio, provvedendo alla nomina quale commissario del volontario Massimo Cavallone, «socio – si legge nella nota della Croce Rossa – di lunga data con comprovate capacità ed esperienze, per supportare il Comitato di Forlì nella risoluzione delle problematiche incontrate. Il Comitato regionale, con il suo presidente Giuseppe Zammarchi, si impegna a fornire tutto il supporto necessario al commissario ed al Comitato per garantire la prosecuzione delle attività a favore dei cittadini».