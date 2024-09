Forlì. Nominati nuovi dirigenti in 5 scuole del Forlivese

Dopo l’allarme lanciato dai sindacati per una partenza dell’anno scolastico all’insegna dell’emergenza, sono stati individuati 5 dirigenti scolastici che mancavano all’appello e ai quali sono stati affidati i rispettivi plessi scolastici in reggenza.

In particolare, all’Istituto comprensivo di Santa Sofia è stata assegnata Nadia Mastroianni, quello di Modigliana ha come dirigente scolastica Barbara Casadei e al Cpia di Forlì-Cesena è andata Giuliana Marsico. Anche a Forlì ci sono due nuove assegnazioni, si tratta degli Istituti comprensivi 4 e 9, guidati rispettivamente da Catia Palli e Maria Teresa Luongo.

«Eravamo a conoscenza di alcuni pensionamenti e fino a qualche tempo fa non sapevamo se sarebbero stati affidati in reggenza – dice l’assessora alle politiche educative, Paola Casara –. Ora tutti gli istituti hanno una dirigente scolastica. Un problema, insieme a quello della nomina degli insegnanti, che è da anni che si presenta. Da tempo, infatti, non c’è un corpo docente stabile e questi continui cambi portano ad avere sempre meno personale, oltre al fatto che c’è una sempre minore disponibilità da parte degli insegnanti a fare i docenti». L’anno scolastico che sta per iniziare porta con sé anche una novità per l’Istituto comprensivo 9 (che conta due materne, due elementari e una media sparse tra Villafranca e Roncadello), dopo le vicissitudini che hanno coinvolto genitori da una parte e preside dall’altra. Insomma, si volta pagina.

«A Maria Teresa Luongo, che già è dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 8, sono state affidate anche queste scuole – prosegue l’assessore –. E’ una dirigente scolastica che è qui da parecchi anni, ha esperienza e conosce bene il territorio in cui lavora. La comunità di Villafranca e quella di Roncadello sono molto attente, credo che le problematiche venute alla luce nei mesi scorsi possano risolversi positivamente così da lasciarsi il passato alle spalle». Il mondo della scuola, comunque, deve fare i conti anche con la mancanza di una nomina anche per quanto riguarda il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Mario Maria Nanni, attuale dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, terminerà il suo incarico a breve in quanto è stato nominato vicario affari generali, personale docente, educativo ed Ata a Bologna. «C’è una situazione un po’ “ballerina”, dovuta anche al fatto che ancora non si sa chi sarà il prossimo dirigente dell’ufficio scolastico provinciale – conclude Casara –. Nonostante le problematiche che purtroppo si ripetono annualmente, le nostre scuole funzionano bene e sono anche un fiore all’occhiello per le famiglie e gli studenti che le frequentano».