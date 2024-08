Forlì, “noi che abbiamo deciso di non chiudere mai”: QCorner aperto 365 giorni all’anno con i suoi prodotti biologici

Anche il giorno di Ferragosto, in una Forlì decisamente più rallentata, hanno tirato su la serranda come di consueto servendo i numerosi clienti dalla colazione in poi. Nemmeno le festività fermano QCorner, locale che dalla colazione alla cena si è affermato in città come un luogo in cui trovare proposte sfiziose ogni giorno dell’anno. Un’attività imprenditoriale di successo che, partendo dal punto vendita di via Domenico Bolognesi, si è ampliato aprendo una seconda sede a Forlì, all’interno del polo commerciale Formì, e altri due locali rispettivamente a Faenza e Bologna.

«Io ho sempre aperto locali con la filosofia di dare un servizio ai miei clienti con lo sforzo di assicurare una continuità – spiega il titolare, Luca Montanari- . Credo che ne valga la pena soprattutto per fidelizzare la clientela». Una scelta vincente se si considera che in città il primo negozio ha inaugurato nel 2016. «Nei mesi scorsi abbiamo aperto un nuovo punto vendita a Forlì, all’interno di Formì – continua -. Siamo soddisfatti, sta andando bene. Quella è logisticamente una buona zona, di passaggio e con ampi parcheggi».

A pochi passi da quest’ultimo locale, sorge anche il cuore dell’attività ovvero l’azienda agricola “Q farm”dove vengono coltivati, con metodo biologico, la maggior parte degli ingredienti con cui sono realizzate le pietanze nel menù. Dalla colazione alla cena, nelle cucine dei QCorner vengono sfornati cornetti all’italiana lievitati a pasta madre e a mezzogiorno la pizza in teglia alla romana farcita con ingredienti rigorosamente biologici e a Km0.

