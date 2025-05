Forlì, nidi più flessibili e welfare aziendale: un piano per ridefinire i servizi per i bambini da 0 a 3 anni

Il Comune di Forlì ha lanciato un ambizioso progetto di co-programmazione per i servizi 0-3 anni, “un’iniziativa - recita la nota del Comune - che promette di ridefinire il futuro dei nidi e dei servizi per le famiglie. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Servizio per l’Educazione e i Giovani, ha deciso di mettere al centro del dibattito tutti i protagonisti del territorio (enti pubblici, privati, associazioni e persino le aziende) con l’obiettivo di analizzare a fondo i bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie, e costruire un’offerta educativa davvero su misura”.

“Il nostro primo obiettivo - afferma con entusiasmo l’assessora Paola Casara - è di raggiungere una visione a 360 gradi capace di abbracciare l’intero percorso di crescita, da 0 a 3 anni, puntando a comprendere i cambiamenti sociali e gli stili di vita delle nuove generazioni per progettare servizi all’avanguardia”.

Il primo incontro, un vero e proprio “brainstorming” del territorio, si è tenuto lo scorso 6 maggio ed ha coinvolto dirigenti scolastici, gestori di servizi, rappresentanti del Centro Famiglie, dei Servizi Sociali, della Pediatria di Comunità e Comuni del comprensorio. Perché, come è stato sottolineato nel corso del confronto, unire gli sguardi è fondamentale per capire la complessità del mondo che cambia.

Cosa bolle in pentola? Si parla di nidi più flessibili, di servizi che conciliano vita e lavoro, di un welfare aziendale che supporta i genitori. E ancora, di come coinvolgere le famiglie e le imprese nella progettazione del futuro. Il percorso è appena iniziato, e i prossimi incontri saranno decisivi per definire la “mappa” dei servizi educativi di domani. Forlì ha scelto di investire sul futuro, partendo dalle fondamenta e puntando sulla formula della partecipazione.