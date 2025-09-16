Forlì, New Time annuncia oltre 50 assunzioni, amplia la sede romagnola e sbarca a Dubai

Un’inaugurazione che è insieme traguardo e nuovo inizio. La forlivese New Time S.p.A., tra i principali player italiani nell’integrazione fotovoltaica in architettura, apre il 26 settembre la sede ampliata di Forlì: 1.400 mq in più, per un totale di quasi 6.000 mq, che accoglieranno il nuovo showroom immersivo, uffici e un’Academy dedicata alla formazione tecnica.

L’ampliamento della sede, infatti, non riguarda solo gli spazi fisici: con l’apertura dell’Academy per la formazione degli installatori e la previsione di oltre 50 nuove assunzioni entro il 2026, l’headquarter romagnolo si consolida come hub di competenze e centro nevralgico della progettazione. È qui che design e fotovoltaico si fondono, dove i visitatori potranno toccare con mano le facciate fotovoltaiche, i vetri trasparenti fotovoltaici, i pavimenti e i coppi energetici brevettati che hanno reso New Time una delle realtà più innovative in Europa. Una scelta che testimonia il legame profondo dell’azienda con il territorio e con l’Emilia-Romagna, già sede degli altri due poli produttivi e logistici del gruppo a Budrio e San Lazzaro di Savena.

Se Forlì rappresenta la casa, Dubai segna l’orizzonte. Pochi giorni fa è stata costituita New Time Green Solar Energy L.L.C., società partecipata al 51% da New Time S.p.A. e al 49% da partner locali negli Emirati Arabi Uniti, uno dei mercati più dinamici al mondo per l’edilizia sostenibile. La presenza diretta nel Paese permette all’azienda di proporre facciate fotovoltaiche continue, pavimenti e coppi innovativi, mentre è già in fase di sviluppo un progetto di medio periodo destinato a rafforzare il portafoglio: il vetro antifuoco fotovoltaico per facciate, brevetto Made in Italy che promette di diventare uno degli standard più richiesti del settore. La scelta degli Emirati Arabi non è casuale: irraggiamento solare costante, politiche pubbliche favorevoli e un’edilizia in forte espansione fanno del Paese il contesto ideale per sperimentare e diffondere su larga scala le soluzioni fotovoltaiche integrate.

“Il futuro del fotovoltaico non è nelle miniere, ma nella capacità di creare valore attraverso ricerca, tecnologia e competenze – dichiara Paolo Cimatti, Amministratore Unico di New Time S.p.A. –. Forlì è il cuore della nostra innovazione, Dubai il trampolino della nostra espansione. Insieme rappresentano la nuova geografia della nostra crescita”.

L’evento di inaugurazione si terrà il 26 settembre 2025, alle 15, presso la sede di New Time S.p.A., in Via Campo dei Fiori 4, Forlì.