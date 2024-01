Forlì, nella cella frigo c’era il bidone della spazzatura: multe da 3mila euro per carenze igieniche a due attività del centro

Tremila euro di multa e prescrizioni per due attività commerciali. Ammonta a questo il bilancio dei controlli eseguiti lo scorso weekend nel centro storico di Forlì, disposti dai Carabinieri nell’ambito di un più ampio progetto di tutela della sicurezza alimentare e dei lavoratori per irregolarità ed inadempienze, sia dal punto di vista igienico che da quello amministrativo.

Sono emerse gravi carenze igienico sanitarie per due esercizi pubblici.

In un caso nella cella frigo è stato rinvenuto un bidone della spazzatura con scarti di origine sia animale che vegetale. I militari del NAS hanno concentrato la loro attenzione sul trattamento e conservazione degli alimenti e sulle condizioni igienico sanitari dei locali - apparsi decisamente precarie - mentre, i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno verificato i requisiti ai fini della sicurezza, per i quali è in corso l’esame dei documenti di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge a garanzia della sicurezza dei lavoratori.

Per i due esercizi, ovviamente, è scattata la segnalazione al competente ufficio dell’Ausl Romagna che emetterà delle prescrizioni sanitarie a carico degli stessi, la cui inosservanza comporterà la sospensione delle attività.