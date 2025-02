Forlì, “nell’omelia del vescovo un vilipendio alla religione cattolica”: esposto in procura dell’avvocato Minutillo

Dal “vescovo un vilipendio alla religione cattolica”. L’avvocato Francesco Minutillo in una nota ha annunciato di avere formalmente depositato “un esposto presso la Procura della Repubblica di Forlì per il reato di vilipendio alla religione cattolica ai sensi degli articolo 403 e 404 codice penale e particolarmente della Madonna del Fuoco, con riferimento alle dichiarazioni rese da Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì-Bertinoro, durante la solenne messa del 4 febbraio”. Al centro dell’esposto vi è Il Documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza Umana, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib nel 2019, che monsignor Corazza, nel corso della sua omelia, ha esaltato come “felice e provvidenziale”, accostandolo alla devozione mariana per la Madonna del Fuoco. Frasi ritenute lesive dal legale forlivese.