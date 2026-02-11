Forlì. Nel weekend torna “NaturalExpo”, la fiera del benessere

La Fiera del benessere torna a Forlì nel weekend per la sua 19ª edizione. Punto di riferimento per un pubblico interessato alle discipline olistiche per il benessere dell’individuo e a uno stile di vita etico e sostenibile, Natural Expo 2026 offre un programma ricco di conferenze guidate dai migliori esperti nel settore, laboratori interattivi e creativi, pratiche meditative e performance musicali.

La concomitanza con San Valentino, risulta essere l’occasione ideale per celebrare l’amore e la cura per se stessi e per l’ambiente. Tra le esperienze proposte si segnalano: AmorMente, un percorso dedicato all’esplorazione dell’amore, della sessualità, delle relazioni e dell’autoconsapevolezza; le sessioni di mindfulness e bagno sonoro volte a rilassare corpo e mente; la cerimonia di MamaCacao e il convegno organizzato dal Gaus (Gruppo Accademico Ufologico Scandicci) “Oltre al cielo: Ufo e consapevolezza multidimensionale”.

I visitatori avranno inoltre la possibilità di fare acquisti in settori dedicati alla cosmesi, all’arredamento, all’erboristeria, alla medicina naturale, ai prodotti gastronomici biologici, senza glutine e vegetali e ai prodotti provenienti dal mercato equo-solidale e dal mercato contadino. Sarà presente anche un’area ristoro con birrifici artigianali e proposte culinarie senza glutine, vegetariane ed etniche. Tra gli ospiti di fama internazionale Stefania Zani, Piero Mozzi, Stefania Laila Marinelli, Federico Cimaroli, Sendi Florasi, Lisa Morello, Hermano Ichuu, Elisa Caltabiano, Gyuto Khensur Rinpoche Thupten Tenzin, Alessio Stortini, Maria Fantini e molti altri.

L’evento si terrà sabato e domenica prossimi alla Fiera di Forlì, via Punta di Ferro, 2. Per visionare il programma completo, consultare il sito www.naturalexpo.it, orari di apertura dalle 10 alle 20, costo ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro con coupon scaricabile dal sito www.romagnafiere.it/romagnafiere/ticket_naturalexpo, gratuito per i bambini sotto i 12 anni.