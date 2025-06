Forlì, nel Natale 2025 addio al videmapping,

Benché l’estate sia appena cominciata, a Forlì si comincia a pensare agli eventi del Natale 2025 visto che richiedono una lunga programmazione. Nel capoluogo forlivese, in particolare, gli organizzatori di animazione, luminarie e attrazioni quest’anno saranno individuati attraverso appositi bandi. Tra le novità, inoltre, ci saranno sicuramente il Capodanno in piazza Saffi e la sostituzione del videomapping. A deciderlo è stata la giunta comunale che, nei giorni scorsi, ha approvato le linee d’indirizzo per “Forlì che brilla 2025”. «L’accordo quadro che il Comune aveva sottoscritto con gli organizzatori si è esaurito con la programmazione del Natale 2024 – spiega l’assessora ai Grandi eventi, Andrea Cintorino –, per cui abbiamo preferito, anche per le tempistiche ristrette, snellire l’iter burocratico e andare a bando per luminarie, eventi e attrazioni. E’ intenzione dell’Amministrazione proseguire con lo stesso format e allo stesso tempo affidare servizi più specifici ad aziende diverse pur mantenendo “Forlì che brilla”, forte del successo delle edizioni precedenti». Bandi che dovrebbero essere pubblicati già nell’arco di un mese. In pratica si intende realizzare, nel periodo compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio, una rassegna di iniziative per famiglie e bambini con l’allestimento di un villaggio di Babbo Natale, l’organizzazione di eventi diffusi in tutto il centro storico e di due grandi eventi in piazza Saffi per l’8 dicembre e il 6 gennaio. Come sempre saranno altresì allestiti il grande albero di Natale, la pista di pattinaggio a forma ellittica, la giostrina dei cavalli e il tradizionale mercatino di natalizio. A tutto questo, però, il Comune vorrebbe aggiungere alcune novità. «Per dare un nuovo impulso al format già sperimentato aggiungiamo l’organizzazione della festa di Capodanno, uniformandoci così a altre realtà della Romagna e garantendo l’animazione anche per la notte di San Silvestro – prosegue l’assessora –. Anche in questo caso andremo a bando, ma possiamo già dire che l’ultima notte dell’anno in piazza Saffi la faremo perché le risorse sono già state stanziate». Inoltre, nelle linee guida si è convenuto inserire la disponibilità di piazzetta della Misura all’eventuale installazione di ulteriori spettacoli viaggianti per il solo periodo natalizio. Infine, altre novità attendono i forlivesi per il Natale 2025, niente più videomapping. «E’ ancora presto per svelare tutto – conclude Cintorino –, ma sono già al lavoro per studiare come sostituire il videomapping e introdurre qualcosa di nuovo e dare nuova linfa al format».