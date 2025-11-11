Forlì, nel giro di una notte prova a rubare in tre locali tra bar e ristoranti: 26enne arrestato

Alcune notti fa la Sala Operativa della Questura di Forlì ha ricevuto diversi allarmi anti-intrusione e segnalazioni di furti e tentati furti perpetrati ai danni di esercizi pubblici del centro.

In particolare, verso l’1.30, si apprendeva che una persona aveva tentato un furto ai danni del ristorante “Sushi Ye” di viale Salinatore. Venivano diramate, agli equipaggi delle Volanti, le immagini dell’autore del tentato furto, registrate dagli impianti di videosorveglianza. Verso le 2.50, un equipaggio, nel transitare in via Cristoforo Colombo, notava un individuo, rispondente alle descrizioni, mentre armeggiava a ridosso della porta del bar “Il fato”. L’uomo, avvedendosi del passaggio della Polizia, cercava di eludere il controllo, rannicchiandosi a terra, ma veniva comunque raggiunto e bloccato. Nel corso del sopralluogo nel bar, risultava evidente il tentativo di forzatura, messo in atto dall’uomo. Gli operatori procedevano quindi alla perquisizione personale, del giovane 26enne colombiano, in Italia senza fissa dimora. Il giovane veniva trovato in possesso di banconote e moneta contante, l’esatto ammontare del fondo cassa asportato nel corso della stessa notte ad un terzo esercizio, bar La Fiasca, nei giardini di via Oberdan, dove era ripetutamente scattato l’allarme intorno alle 2.30.

Nella considerazione di quanto ricostruito il giovane colombiano veniva dichiarato in stato d’arresto nella flagranza. I giudice ha poi disposto la convalida dell’arresto e applicato la misura della custodia cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Forlì-Cesena.