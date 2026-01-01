Forlì, nel 2025 all’ospedale “Morgagni Pierantoni” 911 nascite. C’è anche la prima nata del 2026

Forlì ha accolto la sua prima nata del 2026. Si chiama Sibora, pesa 2.258 grammi, ed è arrivata alle 12.48 del 1 gennaio all’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, mentre alle 21.22 del 31 dicembre 2025 è venuto alla luce Geuel Ejemen, l’ultimo bambino nato nel 2025. Il piccolo, un maschietto, pesa 3,850 kg. Nel corso dell’anno appena concluso, l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale forlivese, diretta dal professor Luca Savelli, ha registrato un totale di 911 nascite. Di queste, 462 sono stati maschi e 449 femmine, con otto parti gemellari.