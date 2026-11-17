A livello nazionale, i negozi che hanno abbassato le saracinesche tra il 2012 e il 2015 sono stati 33.722. A quantificare questa emorragia del commercio è Confcommercio attraverso l’elaborazione fatta dal proprio Ufficio Studi su dati del Centro studi Tagliacarne. Dati che non prendono in considerazione ambulanti, commercio esercitato al di fuori dei negozi e attività di alloggio e ristorazione. Come arginare il fenomeno? La risposta di Confcommercio è l’iniziativa “Viviamo le città” che ha in programma una mobilitazione contro la desertificazione commerciale delle città. L’associazione di categoria non si limita a segnalare la crisi dei negozi e a consegnare simbolicamente le chiavi dei locali chiusi ai sindaci dei diversi Comuni ma propone a ogni primo cittadino di trasformare quel gesto simbolico in un patto concreto, da firmare insieme, per chiedere al Governo di dare a quei patti risorse certe e una cornice nazionale di visione lunga, dove le imprese di prossimità, e le loro rappresentanze, contribuiscono in misura determinante alla costruzione di città vitali e attrattive.

In 15 anni a Forlì hanno chiuso il 30% dei negozi, ovvero 300 imprese di commercio al dettaglio che sono passate dalle 1.013 del 2012 alle 747 dello scorso anno. Una moria costante, legata doppio filo al consumo online consolidatosi sempre più come abitudine di acquisto, che ha spinto Confcommercio a levare un grido di allarme attraverso l’iniziativa nazionale “Viviamo le città”. «Oggi noi consegneremo simbolicamente una chiave ad ogni rappresentante delle amministrazioni qui presente – ha spiegato ieri durante il lancio dell’iniziativa Andrea Zocca, presidente di Ascom-Confcommercio Forlì (nel tondo) –, che significa in ogni chiave ci sono dentro mille storie di negozi che hanno chiuso, di persone che hanno cessato la loro attività. Non è assolutamente un atto contro le Amministrazioni, ma con le Amministrazioni per cercare di trovare strade che possano, se non ribaltare questa tendenza, quantomeno porvi un freno. Difficilmente, lo dico a malincuore, torneremo a quei 1.000 negozi ma il nostro obiettivo è quello di fare in modo che quei 700 eroici che sono rimasti rimangano e che magari aumentino». Vetrine che si spengono, una dopo l’altra, e raramente qualcuna riapre. «È un fenomeno che sembra inarrestabile, che nasce parecchi anni fa ma che ha avuto un’accelerazione dopo la pandemia durante la quale le persone si sono abituate a modelli diversi di consumo, che oggi avviene spesso e volentieri su piattaforme che non prevedono nessun contatto con le persone – prosegue Zocca –. Per venire qui (alla Camera di commercio, ndr) ho camminato lungo Corso della Repubblica e devo dire che non è un bel vedere». Nei piccoli comuni delle vallate la situazione è ancora peggiore. «La chiusura di un esercizio è spesso un problema reale perché non c’è nessun’altra alternativa – sottolinea Zocca –. Quando in un piccolo comune dell’Appennino chiude un’attività, chiudono sostanzialmente le possibilità per quella comunità di avere quel tipo di servizio». Alla consegna simbolica delle chiavi erano presenti i rappresentanti di 4 Comuni, ovvero Forlì, Forlimpopoli, Meldola e Predappio, dei 15 invitati. «Mi dispiace dell’assenza di tante Amministrazioni – ha detto il direttore Alberto Zattini – perché il fatto che le città si stiano desertificando, dal punto di vista commerciale, non è un problema del commercio ma di comunità. Nel gesto simbolico della consegna delle chiavi non c’è la consegna delle chiavi delle attività chiuse ma la consegna delle chiavi per le attività che potranno riaprire in futuro».