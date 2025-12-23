Forlì, Natale al museo: quattro giorni gratuiti di arte al San Domenico

Quattro giorni di arte a ingresso libero per riscoprire il patrimonio civico di Forlì. In occasione del Natale, nelle giornate del 24, 26, 27 e 28 dicembre, la nuova sezione Grandi Donatori e Collezione Verzocchi al Museo di San Domenico sarà visitabile gratuitamente, arricchita da un suggestivo spettacolo di luci e proiezioni nel chiostro. Un’opportunità preziosa per ammirare da vicino le opere di una collezione unica al mondo, nata dal celebre binomio tra lavoro ed arte, e per omaggiare le figure che hanno reso grande il patrimonio forlivese.L’esperienza di visita non si esaurirà tra le sale interne. Dalle 17.30 e fino alla chiusura, il chiostro del San Domenico si trasformerà in un palcoscenico visivo grazie alla proiezione del video “Grandi Donatori e Collezione Verzocchi”. Si tratta di una spettacolare installazione di luci e colori, già apprezzata durante l’inaugurazione dello scorso 14 novembre, che intende celebrare visivamente la storia e il valore di chi ha contribuito a costruire l’identità culturale della città. «Abbiamo voluto fare un piccolo regalo alla città - commenta il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno -. Le aperture gratuite di questo lungo fine settimana natalizio sono pensate non solo per chi resta a Forlì e vuole trascorrere qualche ora a contatto con capolavori di straordinaria fattezza, ma anche per chi si reca in città in veste di visitatore per ammirare il nostro ricco patrimonio museale e il nuovo percorso espositivo dedicato ai Grandi Donatori e alla Collezione Verzocchi. In entrambi i casi lo si potrà fare con ingresso gratuito, negli orari di apertura del Museo e con una sorpresa in più. A rendere ancora più speciale questo appuntamento, infatti, sarà la spettacolare videoproiezione di luci, opere e colori all’interno del chiostro del San Domenico». Ricordiamo, inoltre, che fino all’11 gennaio è possibile visitare la mostra fotografica dedicata a Letizia Battaglia, allestita al San Domenico. Un racconto composto da oltre 200 fotografie tra vita privata e impegno professionale e civile. Biglietto 12 euro (ridotto 10).