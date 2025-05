Forlì, nasce la Emilia Romagna Civica FOTOGALLERY

Anche in Romagna nasce Emilia-Romagna Civica, la federazione regionale delle liste civiche di orientamento di centrosinistra che ieri ha mosso il primo passo in città alla presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale. Al Grand Hotel si sono incontrati i rappresentanti delle civiche romagnole per dare la propria adesione ad un progetto che ha l’ obiettivo di dare ai progetti civici la possibilità di essere rappresentati in Regione. “Noi abbiamo deciso di aderire a questo progetto civico perché crediamo che sia fondamentale per poter apportare sul tavolo della Regione i temi importanti della nostra comunità - ha detto Elisa Zecchini, segretaria di Rinnoviamo Forli -, ma soprattutto per imparare anche dalle altre civiche che hanno già vissuto esperienze simili alla nostra e possono aiutarci ad affrontare problemi che magari loro hanno già risolto. Sicuramente l’esperienza dell’alluvione ci ha insegnato l’importanza di fare squadra, di fare rete per affrontare insieme problemi complessi ed è questo che vorremmo fare anche all’interno della confederazione delle civiche”.“E’ un progetto molto ambizioso, innovativo, che darà la possibilità a tutte le liste di poter avere una rappresentanza in Regione - spiega Vincenzo Paldino, capogruppo “Civici con de Pascale” in assemblea legislativa -, di poter portare quei temi che sono di interesse locale ma anche di interesse regionale all’interno dell’assemblea legislativa. La disponibilità del Presidente de Pascale, già dimostrata in campagna elettorale e proseguita anche successivamente, dimostra un’attenzione particolare al civismo che dobbiamo assolutamente cogliere e quindi dobbiamo proseguire e intensificare l’attività di questa federazione per fare in modo che la parte civica dell’area di centro-sinistra, cioè quelle che non si riconoscono in nessun partito in particolare ma in un’area, possano anche poter dare il loro contributo a portare avanti le istanze dei cittadini”.