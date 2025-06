Forlì, nasce “L’arca di Noè”, scuola paritaria per l’infanzia alla Cava

L’arca di Noè è una nuova sezione di Scuola dell’Infanzia coordinata dal Polo Maria Bambina di Villanova che si trova nel quartiere Cava, a Forlì in via Badia Tedalda, 21. Il servizio educativo messo a disposizione delle famiglie e del territorio insieme all’Associazione CoMete, si arricchisce da settembre di una ulteriore sezione per accogliere i bambini fin dall’età di due anni. Situata nel cuore del popoloso quartiere cittadino e facilmente accessibile, la scuola paritaria cattolica si trova adiacente alla chiesa parrocchiale della Cava, ed offre un ambiente accogliente e ricco di stimoli.

“Questa scuola - afferma l’assessore alle politiche educative Paola Casara - rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie di una zona molto importante della città e arricchisce il patrimonio educativo forlivese di una scuola dell’infanzia di qualità”.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Info al Polo Maria Bambina sito in viale Bologna 332/a tel. 0543.756556, e ai seguenti recapiti:

E-mail scuolamaterna@parrocchiavillanova.net

Sito internet www.maria-bambinainfanzia.it