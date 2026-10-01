Forlì, musica, poesia e arte nel segno del Guercino

Musica, poesia e arte si fondono per San Francesco: domenica, alle 17.30, la chiesa di Santa Maria in Schiavonia di Forlì apre le porte a un evento gratuito nell’ottavo centenario della morte del santo mentre si avvicina l’avvio del restauro dell’“Estasi di San Francesco” del Guercino. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro in collaborazione con l’associazione culturale Metropolis. Il programma di domenica si aprirà con l’esecuzione di brani di musica barocca da parte del quintetto di fiati RaveBorn intervallati dall’intervento del poeta e scrittore Matteo Zattoni che darà lettura di brani tratti da “Il Cantico delle creature”, composto da San Francesco d’Assisi intorno al 1224, il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. «Non è solo un’opera di restauro - ha sottolineato don Nino Nicotra, parroco dell’Unità pastorale delle chiese del Centro storico di Forlì della Diocesi di Forlì-Bertinoro - ma la riappropriazione di un pezzo importante della storia».