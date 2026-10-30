Forlì, Musica e solidarietà al Naima per la ricerca sulle malattie rare

Musica e solidarietà si incontrano venerdì 13 novembre al Naima Club di Forlì, con una serata in omaggio agli Area International Popular Group il cui ricavato andrà interamente a sostegno della ricerca sulle cure Rtd. «Venerdì 13 al Naima Club - spiega Fabrizio Ruscelli, vice presidente di Cure Rtd - ci sarà un omaggio agli Area gruppo anni ’70 che ha rappresentato un pezzo della nostra storia della musica negli anni della nostra adolescenza. La serata ha valore particolare anche in riferimento alla memoria di Giulio Capiozzo, batterista formidabile e la voce ineguagliabile di Demetrio Stratos».

Ad esibirsi sarà “Hommage à Area”, progetto musicale nato su iniziativa del percussionista Christian Capiozzo per rendere omaggio al lavoro e alla visione artistica del padre Giulio. Sul palco si esibiranno musicisti di fama internazionale in uno spettacolo coinvolgente che unirà musica dal vivo, immagini storiche e testimonianze audiovisive. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza saranno infatti le proiezioni di filmati, alcuni dei quali inediti, messi a disposizione dalla famiglia Capiozzo, offrendo al pubblico uno sguardo esclusivo sulla storia degli Area e dei loro protagonisti. La serata sarà impreziosita anche dalla voce narrante di Alberto Antolini, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra musica, cultura e memoria. Oltre al suo importante valore culturale, la serata avrà anche una forte finalità solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a Cure Rtd Italia, organizzazione impegnata nel sostegno alla ricerca sul Deficit del Trasportatore di Riboflavina. «Cure Rtd invece è un’associazione che si occupa di raccogliere fondi per una malattia rara, Rtd - prosegue Ruscelli -. Una di quelle malattie che non rientra nelle priorità delle grandi industrie farmaceutiche che fanno ricerca, perché effettivamente si tratta di poche centinaia di casi nel mondo. Riguarda soprattutto i bambini che hanno il diritto di essere seguiti, curati e, e presi in carico. È una malattia poco conosciuta anche nel mondo accademico, nel mondo, nell’ambiente medico».

L’associazione forlivese fa parte di Cure Rtd Foundation americana. «Siamo riusciti a versare 45mila euro alla Fondazione dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma - aggiunge Marina Borghesi, presidente di cure Rtd Italia Odv - e anche il prossimo anno verseremo altri 15mila euro, grazie agli eventi che facciamo e che fanno i nostri amici, soci». «Penso che l’iniziativa sia la dimostrazione che Forlì è una città che guarda molto anche alla solidarietà oltre che alla cultura - ha commentato l’assessora Paola Casara -. Credo molto che i nostri giovani, soprattutto in un periodo storico complesso come questo, possano canalizzare le emozioni attraverso la musica, oltre che valorizzare i talenti. Quindi invitiamo anche i giovani ad aderire alla serata». Il costo del biglietto è di 15 euro, per prenotare i posti a sedere riservati telefonare al 328.2695543 oppure 333.4563960.