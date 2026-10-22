Forlì, musei San Domenico, pubblicato il bando per la gestione del bar

A Forlì è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di un concessionario degli spazi ad uso punto ristoro/bar all’interno del complesso museale San Domenico, Piazza Guido da Montefeltro n.12.
Le domande dovranno pervenire entro mercoledì 18 novembre 2026, tramite raccomandata A.R. o altra forma di recapito autorizzato, oppure andranno consegnate a mano all’Ufficio Protocollo. Possono partecipare le società e le imprese individuali con esperienza di almeno 3 (tre) anni - anche non continuativi - nella gestione di bar o ristoranti, maturati nel decennio antecedente.
Tutte le info e la domanda di partecipazione a questo link.