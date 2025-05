Forlì, murales per i 50 anni di Formula Servizi

E’ stato inaugurato oggi alla sede di Formula Servizi in via Monteverdi a Forlì il murale realizzato per festeggiare i 50 anni della cooperativa. Al taglio del nastro erano presenti la presidente di Formula Servizi Antonella Conti, il direttore generale Massimiliano Mazzotti, i dipendenti e i soci attuali e storici di Formula Servizi e, a portare i saluti dell’amministrazione comunale di Forlì, Andrea Cintorino. L’opera, realizzata da Simone Ferrarini (in arte Collettivo FX) e Marcello di Camillo (della Casa del Cuculo) nasce da un percorso condiviso con soci e dipendenti di Formula Servizi durato diversi mesi e si compone di quarantotto “storie” che si integrano e completano tra loro e assieme compongono la storia dell’azienda. La giornata è proseguita con il concerto dei Moka Club nel giardino vicino.