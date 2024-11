Forlì. Multe per 2,8 milioni di euro nei primi 9 mesi. Un tesoretto per il Comune

Gli incassi in arrivo per il Comune grazie alle multe stradali superano quota 2,8 milioni di euro solo nei primi nove mesi del 2024. Risorse in entrata per il Municipio che, per buona pace dei forlivesi, sono in linea con quelle dell’anno precedente. Insomma, gli automobilisti al volante lungo le strade di Forlì commettono meno infrazioni al Codice della Strada rispetto ad altri capoluoghi della Romagna, ma non sono immuni alle sanzioni.

In buona sostanza il Comune da gennaio a settembre 2024 ha effettuato multe agli automobilisti per 2,8 milioni di euro, di cui 2,4 milioni provenienti da sanzioni comminate a carico di famiglie e quasi 400mila euro da quelle rilevate a carico delle imprese. «Risorse che abbiamo già inserito nel bilancio di previsione - spiega l’assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani -. Rispetto al 2023 non si registrano aumenti, anzi la somma accertata nel 2024 è in linea con quella dell’anno scorso».

Nello specifico il Municipio, rispetto alla somma accertata nei primi nove mesi dell’anno, attualmente ha incassato 1,7 milioni di euro. Un importo inferiore in quanto i sanzionati hanno pagato in misura ridotta entro i 60 giorni dalla notifica oppure hanno approfittato dell’ulteriore riduzione del 30% e effettuato il pagamento della multa entro i 5 giorni dalla notifica. Altri invece devono ancora pagare. Dell’importo già incassato 1.553.692 euro arrivano dai proventi delle sanzioni comminate alle famiglie e 210.648 euro quelle pagate dalle imprese. «Il Comune - come si legge nella delibera pubblicata sul sito - impegnerà 5.000 euro della somma in entrata proveniente dalle sanzioni a favore della Provincia di Forlì-Cesena, in quanto la Polizia locale ha accertato alcune della violazioni al Codice della Strada lungo i collegamenti di competenza dell’ente di piazza Morgagni». A ciò vanno aggiunti anche i proventi da violazioni al Codice della Strada rilevate con autovelox di competenza di altri enti. In questo caso il Comune ha incassato quasi 2mila 400 euro sempre per la categoria famiglie e 355 euro dalle imprese. Da questi dati emerge come al volante siano più inclini alle infrazioni i cittadini rispetto a chi utilizza un mezzo per motivi di lavoro. «I proventi delle sanzioni derivanti dall’infrazione al Codice della Strada - conclude Cicognani -, verranno impiegati genericamente per la manutenzione delle strade della città di Forlì».