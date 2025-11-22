Forlì, mozione del centrosinistra contro le auto in piazza Saffi

Se da un lato la Lega spinge sulla raccolta firme per riaprire una porzione di piazza Saffi alle auto, decisione che per altro ha accesso una discussione in città sollevando anche le critiche di alcune parti della stessa maggioranza di centrodestra, le opposizioni chiedono di portare la questione direttamente in consiglio comunale e hanno presentato una mozione già da dibattere nell’assise di martedì. «L’ipotesi paventata dalla Lega – spiegano Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e RinnoviAmo Forlì – ha suscitato ampie e diffuse proteste in città, oltre che prese di posizione critiche di numerose associazioni che ne hanno sottolineato il carattere anacronistico, anche rispetto alle scelte effettuate da tanti altri comuni, e gli effetti dannosi sulla vivibilità e attrattività della piazza e del centro storico. Per questo motivo crediamo che la discussione debba trovare la sua conclusione con un voto tramite il quale ogni forza politica si assuma le sue responsabilità davanti ai cittadini in occasione del prossimo consiglio comunale». Il centrosinistra compatto, quindi, ha regolarmente depositato una mozione in cui vengono ribadite anche le posizioni contrarie di Italia Viva, la quale sostiene «che non si rende un buon servizio alla città candidata a capitale italiana della cultura 2028 facendo parlare di sé con proposte fuori dal tempo e inefficaci», e di Forza Italia che ha invitato l’Amministrazione «a lavorare per migliorare la qualità della vita in centro, incoraggiare la mobilità sostenibile e potenziare i controlli di sicurezza». Insomma, l’idea della Lega, tra l’altro già avanzata in passato a più riprese e poi caduta in una bolla di sapone, è stata mal digerita anche dai colleghi di centrodestra. «La mozione – concludono le opposizioni – ha lo scopo di mettere da parte, una volta per tutte, ogni ipotesi di aprire piazza Saffi alla sosta e al parcheggio delle automobili, un’idea sbagliata che non farebbe di certo il bene della nostra città».