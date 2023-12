Forlì. MoVita, la app pensata dai giovani per promuovere gli eventi in città

Tutti gli eventi del territorio forlivese a portata di app. E’ nata grazie a un gruppo di ragazzi forlivesi l’applicazione MoVita, la prima che raccoglie tutti gli eventi della zona in un’unica piattaforma.

Il progetto è nato da un’idea di Luca Mengozzi, ingegnere informatico forlivese, che lo ha sviluppato insieme ad un team di giovani. Con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento definitivo per gli eventi della zona; il suo punto di forza è la verticalità sul territorio, al momento MoVita copre la zona Forlì-Cesena e della Riviera, con l’obiettivo di espandersi solo dopo aver consolidato la presenza su tutta la zona.

«Innanzitutto, MoVita è la nostra risposta a una necessità - afferma il team guidato da Mengozzi - chiacchierando e intervistando vari interlocutori, abbiamo individuato una comune insoddisfazione circa l’offerta di eventi a Forlì e nel Forlivese. Abbiamo sentito tantissimi “a Forlì non c’è mai nulla da fare” e ci siamo chiesti se davvero è così. Soprattutto dalla voce dei più giovani, emerge un ritratto statico e negativo di Forlì, ma noi siamo convinti che la nostra città e il nostro territorio siano, invece, vivi e dinamici, e racchiudano un grande potenziale».

MoVita nasce proprio dal desiderio di esprimere il potenziale del territorio e di soddisfare questo bisogno dei forlivesi. «Abbiamo concepito MoVita come un’app, il mezzo più funzionale ed efficiente, che racchiuda tutti gli eventi e le iniziative: divertimento e movida, arte e cultura, cibo e territorio, e molto altro ancora. L’abbiamo pensata e progettata come un’app rivolta ad un bacino di utenti quanto più inclusivo - proseguono i ragazzi - per soddisfare le esigenze di tutti. MoVita è per il forlivese, per lo studente fuorisede, per il turista, per nonni e nipoti, per coppie e single. Nella nostra visione questa applicazione da una parte fornisce un servizio concreto e necessario agli utenti del territorio, dall’altra partecipa attivamente e intensamente alla valorizzazione del territorio di Forlì e del Forlivese». Un’avventura che è già partita e che sta prendendo piede in città e non solo. «Attualmente, contiamo già migliaia di utenti e un considerevole numero di noti enti e attività commerciali della zona affiliati - spiega ancora il team - inoltre, siamo in contatto con il Comune di Forlì per ottenerne il patrocinio e con il Campus dell’Università di Bologna per stabilire una collaborazione mirata, in modo da riuscire diffondere il più possibile la nostra applicazione. Per funzionare - concludono i giovani ideatori - e ottenere il raggiungimento degli obiettivi che si propone, MoVita ha bisogno che Forlì ci creda, ha bisogno che gli utenti la scarichino e la usino e che gli enti e le attività commerciali si affilino per creare una sinergia di cui godere tutti». Insomma, è attivo un nuovo strumento per promuovere la città.