Forlì, motori e solidarietà: l’Hermitage Veteran Engine dona due computer a La Rete Magica

Due computer completi di accessori per sostenere chi si prende cura delle persone più fragili. È il regalo consegnato a Forlì da una delegazione dell’Hermitage Veteran Engine - composta dal presidente Aldino Benedetti, dal consigliere Paolo Talamonti e da Marcello Mazzoni - all’associazione La Rete Magica Odv.

L’iniziativa nasce sulla scia del successo della ventunesima edizione della Coppa Romagna, che lo scorso ottobre ha visto oltre quaranta vetture storiche sfilare sulle strade romagnole nel nome di Pellegrino Artusi. Seguendo le linee guida solidali dell’Automotoclub Storico Italiano (Asi), il club motoristico forlivese ha deciso di destinare parte dei proventi a due realtà benefiche del territorio, partendo proprio dalla realtà guidata da Rita Rosetti, da anni punto di riferimento per i malati di Alzheimer, Parkinson e altre forme di demenza.

Come ricordato dalla stessa Rosetti nel ringraziare per il gesto, i nuovi dispositivi informatici si riveleranno preziosi per snellire le sempre più complesse incombenze burocratiche quotidiane. Gli oltre sessanta volontari de La Rete Magica sono infatti impegnati ogni giorno tra Forlì e Meldola in un lavoro capillare che spazia dallo sportello telefonico di orientamento ai gruppi di supporto psicologico per i familiari, passando per i laboratori di arte e musicoterapia e il trasporto dei pazienti verso i luoghi di cura.