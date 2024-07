Forlì, mostra fotografica per ricordare Nicolò Ulivi

Il ricordo non svanirà mai. Impossibile dimenticare le cose belle che Nicolò Ulivi, il 26enne morto in un incidente in moto il 24 maggio, ha lasciato nei cuori di familiari e amici. I suoi colleghi della “The web Factory” hanno però voluto allestire una mostra con gli scatti dello sfortunato ragazzo per mostrare a tutti quella che era una grande passione di Nicolò: la fotografia. L’appuntamento è domani nella sede dell’agenzia, in viale Vittorio Veneto 91A, dove dalle 17.30 alle 21.30 sarà possibile ammirare l’esposizione “Beautiful Things - Istanti di vita”, una selezione degli scatti più rappresentativi realizzati da Nicolò tra progetti d’agenzia, immagini legate alla Pallacanestro Forlì - sua grandissima passione - e fotografie personali (ingresso gratuito, con prenotazione non obbligatoria ma gradita al sito www.thewebfactory.it/beautiful-things). Durante l’evento sarà possibile acquistare le fotografie esposte; i ricavati saranno completamente devoluti per finalità benefiche.