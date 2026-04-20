Forlì, Mosaici del Volo, oltre 530 ingressi nel primo week-end di apertura: “Nessun sentimento nostalgico”

A Forlì con oltre 530 ingressi nel primo week end di apertura, i Mosaici del Volo conservati presso l’ex collegio aeronautico di Piazzale della Vittoria hanno fatto registrare un grande apprezzamento da parte dei forlivesi e un coinvolgimento narrativo importante grazie ai due turni di visite guidate gratuite organizzate sabato pomeriggio dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ConfGuide Forlì-Cesena.

“Le tante persone - ha detto il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - che tra sabato e domenica hanno visitato i Mosaici del Volo, realizzati su disegni del pittore viterbese Angelo Canevari, sono la testimonianza concreta che attorno a quest’opera straordinaria che narra l’evoluzione del volo da Icaro fino ai giorni nostri non c’è alcun sentimento nostalgico e nessun pregiudizio. Siamo di fronte a un’opera unica al mondo, sia in termini di dimensione della superficie musiva che di impatto scenografico. Non dobbiamo avere paura di condividere questo patrimonio storico e artistico forlivese con la città e con chiunque voglia visitarlo, ribadendo sempre la nostra piena adesione ai principi democratici e liberali della nostra Costituzione”.

I Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della Vittoria, saranno aperti stabilmente al pubblico ogni fine settimana, il sabato dalle ore 15:00 alle 19:00, la domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con ingresso gratuito.

Per informazioni: Biglietteria dei Musei Civici di Forlì, 0543-712659, 0543-712627;