Forlì, morti sospette in ambulanza: il fermo di Spada legato all’omicidio di una donna di 85 anni

Morti sospette in ambulanza. I Carabinieri della Compagnia di Forlì e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Luca Spada, 27enne di Meldola, presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne; fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso. Il provvedimento è stato emesso - su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri - dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale. I dettagli forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 13 aprile, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica.