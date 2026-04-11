Forlì, morti sospette in ambulanza: il fermo di Spada legato all’omicidio di una donna di 85 anni

Forlì
  • 11 aprile 2026
Luca Spada (foto Dire)
Luca Spada (foto Dire)

Morti sospette in ambulanza. I Carabinieri della Compagnia di Forlì e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Luca Spada, 27enne di Meldola, presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne; fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso. Il provvedimento è stato emesso - su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri - dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale. I dettagli forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 13 aprile, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui